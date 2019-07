Twee weken voor de aanvang van Pukkelpop voegt de organisatie met Goeie Jongens en Poppy nog twee nieuwe namen toe aan haar affiche. Vlak voor de start van Pukkelpop 2019 voert de organisatie nog enkele programmawijzingen door, waaronder enkele nieuwe namen die aan de line-up worden toegevoegd. Zo wordt de openingsspot in de Marquee op zaterdag 17 augustus ingenomen door het unieke Limburgs hiphopproject Goeie Jongens. Afgelopen zomer nog co-headliner op Genk On Stage. Op zondag werd de 24-jarige Poppy aan de line-up toegevoegd, een Amerikaanse singer-songwriter uit Boston, maar evengoed actrice, model en YouTube-fenomeen. Brass Against heeft een agenda die dwars ligt en verhuist op zaterdag naar een later tijdstip in de Club. DaBaby zal dit jaar niet optreden op Pukkelpop. Dubbel feest met The National Tijdens Pukkelpop viert The National hun twintigjarig bestaan met twee zeer unieke sets. Op vrijdag 16 augustus wordt het feestweekend ingezet met een show waarbij de focus grotendeels op hun prachtige nieuwe album ‘I Am Easy To Find’ ligt. Voor het concert op zondag 18 augustus krijgen hun fans het volledig voor het zeggen en bepalen zij welke nummers Matt Berninger en co mogen beginnen repeteren. Met acht albums in de discografie is er aan keuze geen gebrek. Op de website van Studio Brussel kan je tot en met maandag 12 augustus de setlist van The National mee bepalen.