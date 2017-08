Limburgse heide staat nu al in bloei en dat levert prachtige beelden op

Het weer was ook de grote spelbreker bij de jaarlijkse processie om het mirakel van de bloedende hostie te herdenken in Viversel en Bolderberg, in Heusden-Zolder. In 1317 begon een hostie spontaan te bloeden, waarna zich nog een aantal wonderen voltrokken. Om half 11 deed zich een nieuw wonder voor en stopte het plots met regenen. Zo kon de jaarlijkse processie toch uitgaan. Dit jaar was het heel bijzonder, want het is precies 700 jaar geleden dat de legende zich afspeelde.