Limburgse hulpverleners zijn geweld beu en vragen meer respect via pakkende video

- Er zijn in Limburg dit jaar zes moorden gepleegd. Dat ligt in lijn met het gemiddelde van de afgelopen jaren. In de helft van de gevallen gaat het om een man die zijn vrouw om het leven brengt.- Moeten we de oproep van de overheid om ons voor te bereiden op oorlog of andere crisissituaties ernstig nemen? De Genkse survivalspecialist Phil Wouters vindt alvast van wel.- In Hasselt worden bomen gekapt voor de aanleg van een busbaan aan de Universiteitslaan.- Met een actie in Heusden-Zolder protesteert ABVV tegen de hoge werkdruk bij supermarktketen Aldi.- En we krijgen ook dit jaar geen witte kerst. Het wordt de volgende dagen frisser, maar toch eerder warm voor de tijd van het jaar.