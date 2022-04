Het Hasseltse Modemuseum heeft 11 complete outfits gekregen van de bekende modeontwerper Dirk Bikkembergs. De silhouetten worden onderzocht en gedigitaliseerd. Voorlopig worden ze nog niet tentoongesteld. Bikkembergs, met roots in Diepenbeek, heeft zijn collecties lange tijd goed bewaard. Het gaat over collecties vanaf zijn beginperiode en afstudeercollecties uit 1982 tot 2011. Het werd tijd om de verzameling een permanente bestemming te geven en een tiental musea, waaronder Modemuseum Hasselt, konden daaruit een keuze maken. De outfits liggen nu in een depot van het Modemuseum waar ze zorgvuldig bewaard worden. In 2021 waren er al twee outfits te zien van Bikkembergs in de expo "Activewear". De stukken worden nu allemaal geïnventariseerd en gefotografeerd. Die foto's zullen binnenkort op de website van het Modemuseum verschijnen. "Na een grondig onderzoek zullen alle 11 outfits een plekje krijgen in het museum", vertelt conservator Anaïs Huyghe. "Het oeuvre van Dirk Bikkembergs was lange tijd ondervertegenwoordigd in de collectie van het museum. De fascinerende bottines waarvan de veters door de zool gaan en de latere collecties waarbij de link met voetbal heel duidelijk is, zijn gekend bij een breed publiek."