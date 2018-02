Limburgse Karen Boonen schrijft boek over en voor vluchtelingen

Een leven vol ellende, dat is het verhaal achter 'Gevangen Geboren', het nieuwe boek van schrijfster Ann Driessen uit As. Driessen schreef het waargebeurde verhaal van Renée, een vrouw van 31 jaar wiens hele leven een aaneenschakeling is van gruwel en geweld. Acht jaar verbleef Renée ook als geïnterneerde noodgedwongen in een gevangenis, omdat er geen plaats was in een instelling. 'Gevangen geboren' is daarom ook een aanklacht, want zoals Renée zijn er nog honderden in ons land.