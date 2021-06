"Ondanks corona hebben we toch stevig geïnvesteerd in de vernieuwing van onze brouwerij. 2,5 Miljoen euro om precies te zijn. " Dat vertelt Jef Cornelissen Junior in Het Blijft in de Familie, ons zondagsmagazine over Limburgse familiebedrijven. Dat morgen aan z'n laatste aflevering toe is. De bekende brouwerij uit Opitter legde ondermeer een nieuwe flessenlijn aan, maar investeerde bijvoorbeeld ook in een pop-up bar. Het bedrijf is dan ook ambitieus en wil naar de top van de middelgrote brouwerijen gaan.