Limburgse klimaatexpert na Spaanse waterbom: "Kan in de toekomst ook bij ons gebeuren."

Kinrooi krijgt opnieuw een opvangcentrum voor veertig vluchtelingen in het Woutershof. Het is een tijdelijk verblijf, tot eind februari volgend jaar. Het contract dat Scouts & Gidsen Vlaanderen afsloot met het Rode Kruis gaat in op 2 november. Maar de eerste asielzoekers worden pas in de loop van volgende week verwacht. Vooral gezinnen met kinderen zullen er terecht kunnen. Maandag is al een info-avond gehouden over de komst van de asielzoekers. Ook vorige winter was er gastopvang in het Woutershof. Dat zorgde toen voor weinig problemen en overlast.