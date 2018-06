Limburgse kunstenaar exposeert in Europees Parlement

In onze reeks over Alden Biesen gaat het vandaag over Bilzen Mysteries. Dat is een uiterst sfeervol belevingsparcours dat voorlopig alleen in het donker afgelegd kan worden. En waarbij de echte wereld en de virtuele wereld samenkomen. Bilzen Mysteries is uniek in Europa. En het is dan ook uitgegroeid tot één van de absolute trekpleisters van Alden Biesen. Jeroen Houben ging een kijkje nemen.