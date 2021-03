Limburgse leerlingen in pyjama naar school om zieke kinderen te steunen

Vandaag besliste het schoolbestuur van de Genkse Sint-Martinusschool in overleg met het stadsbestuur om de school enkele dagen te sluiten, alleszins tot en met volgende week woensdag. Naar de aanleiding is het uiteraard niet ver raden: ook hier gooit het coronavirus roet in het eten. Aangezien het voltallig personeel in quarantaine zit, alsook heel wat klassen, kon de school niet anders dan te beslissen tijdelijk te sluiten. Komende dinsdag wordt er opnieuw getest, normaal gezien start ze donderdag terug op. Eerder deze week werden enkele besmettingen vastgesteld bij personeelsleden van deze basisschool voor buitengewoon onderwijs, en ook bij één leerling. Daarop werd al beslist dat de school dinsdag, woensdag en donderdag zou sluiten. Vandaag is er een pedagogische studiedag. BulktestingBulktesting bij het voltallig personeel en twee klassen, in totaal ongeveer 75 personen, bracht het totaal aantal besmettingen op tien: vier leerlingen en zes personeelsleden. "Donderdag hebben we de resultaten van de bulktest en de contacttracing met de school besproken", aldus burgemeester Wim Dries. School sluiten"Met niet alleen twee klassen reeds in quarantaine, maar nog zes bijkomende klassen uit voorzorg én het voltallige personeel in quarantaine, werd de beslissing om de school te sluiten onafwendbaar", stelt Monique Beusen, directeur van de Sint-Martinusschool. 18 maart terug openenOp dinsdag 16 maart zullen alle personeelsleden en de 82 geteste leerlingen terug getest worden. Alles wordt voorbereid om de school op donderdag 18 maart terug te laten opengaan, maar de resultaten volgende woensdag zullen daar definitief uitsluitsel over geven.