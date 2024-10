door Jarne Scheepers

Het is vandaag Dag Van De Jeugdbeweging, een dag waarbij veel leeringen traditioneel in hun uniform van de jeugdbeweging naar school gaan. Op veel plekken werd er ook een speciaal ontbijt voorzien. In het Sint-Fransiscuscollege in Heusden-Zolder mochten enkele leerlingen zelfs de nacht doorbrengen op school. Ons social media team trok deze ochtend op pad om te horen hoe dat eraan toe ging.