Kunnen we voor het einde van de week schaatsen op natuurijs? Volgens de weersvoorspellingen wel. Schaatsen op natuurijs moet vrijdag en zaterdag kunnen. Het hangt nog even af van hoe de dikte van het ijs aangroeit, maar de temperaturen blijven 's nachts negatief en overdag dooit het niet. Toch is 25 centimeter ijs een minimumdikte om de massa te dragen, en dat wordt kantje boord. Uiteraard is er dan nog toelating van de lokale besturen nodig om het natuurijs te betreden. En de kans dat die er komt, is klein. Zondag treedt de dooi in en is de hoop op schaatsen weer opgeborgen.