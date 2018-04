Limburgse meubelzaken stoppen omdat ze geen familiale opvolging vinden

Op de site van de Grenslandhallen in Hasselt is de laatste verbouwingsfase gestart. Sinds 2012 is de site overgenomen door de nv Antwerps Sportpaleis. Die investeerde samen met de vzw Grenslandhallen in totaal 14 miljoen euro in de site. Als in september het laatste project voltooid is, is de site klaar om jaarlijks 1 miljoen bezoekers te ontvangen.