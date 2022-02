- De Vlaamse regering heeft beslist dat Limburg één grote regio mag blijven. Daarmee is een opsplitsing in drie stukken van de baan. - Tieners mogen vrijwillig een boosterprik gaan halen. Ze worden daarvoor niet uitgenodigd. Het moet de viruscirculatie indammen én maakt het ook mogelijk dat ze kunnen gaan skiën.- Er is ophef in Heers over de verkoop van gemeentegronden aan boeren. Het is volgens de oppositie een uitverkoop onder de marktprijs.- Waarheidsweken breken aan voor Racing Genk. Het is 2 weken geleden dat Racing Genk verloor op Union. Er is nog weinig ruimte om met punten te morsen. - En Sint-Truiden is klaar voor het carnavalsseizoen. Zonder stoet werd er een alternatief programma voorgesteld.