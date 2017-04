Limburgse moestuinen krijgen bezoek van opmerkelijke bewoner

Acht Limburgse studenten en leerkrachten haalden het nationale nieuws in Bangladash. De Bengaalse nieuwszender Somoy (vertaling: Tijd) volgde een groep jongeren terwijl ze voor het goede doel Banglabari een inleefreis per fiets maakten. Banglabari is opgericht in 2014 en verenigt een groep vrijwilligers: ze ondersteunen, organiseren, coördineren en inspireren acties om de armoede in Bangladesh te bestrijden en de leefbaarheid in het land te vergroten. Net zoals de fietsinleefreis die de leerlingen van Het Heilig Graf-Instituut in Bilzen en het Sint-Franciscuscollege in Heusden-Zolder op dit moment maken. Twee weken lang fietst de groep van het ene Bengaalse dorp naar het andere. Vandaag fietste de groep 69 kilometer: van Baromari naar Bisiri. Ze leerden dokter Lucie van het ziekenhuis Joyrampura kennen en praatten er met jonge moeders op de materniteitafdeling. De groep bezoekt ook gezinnen die dankzij Banglabari een job kregen of een nieuw huis konden bouwen. De nationale media waren zo onder de indruk dat ze er een heel nieuwsitem aan wijdden:.embed-container { position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden; max-width: 100%; } .embed-container iframe, .embed-container object, .embed-container embed { position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; }