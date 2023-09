Limburgse ondernemers zien hoe Zweden hun duurzaamheid beter verkopen

Vliegtuigbouwer Sabca in Lummen is op zoek naar extra personeel voor de productie van onderdelen voor de nieuwe F35. Vanmiddag kreeg Sabca, dat momenteel 90 werknemers telt, het bezoek van premier Alexander De Croo. De premier was vol lof over het bedrijf. "De technologie die hier wordt toegepast bij de ontwikkeling van de F35 zal voor economische ontwikkeling zorgen de komende jaren." Want de kennis die het daarbij opbouwt, zal straks ook gebruikt worden in andere sectoren. Van goudwaarde, aldus de premier.