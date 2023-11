Limburgse Palestijnen wanhoop nabij na nieuwe escalatie oorlog Israël-Hamas

Het carnavalsseizoen is opnieuw afgetrapt in onze provincie. Zo ook in Widooie bij Tongeren bij de Ridders van de Katteköp. De carnavalsvereniging ontstond meer dan 50 jaar geleden in Haren en hoort nu zowel bij Borgloon als bij Tongeren. Aan het Carnavalsmonument in Widooie werd het seizoen vandaag officieel geopend.