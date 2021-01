Woensdag konden enkele kinderen in het Sint-Trudoziekenhuis een online familievoorstelling 'Moenieworrienie' volgen van het Collectief Verlof. Dankzij de samenwerking met 12 cultuurhuizen streamde Cultuurconnect deze voorstelling naar tientallen jonge kinderen en hun families in 10 ziekenhuizen, een asielcentrum en een multifunctioneel centrum voor kinderen met een handicap. Op die manier konden de kinderen die het extra moeilijk hebben, even ontspannen en genieten van deze voorstelling."Dankzij livestreaming van een fijne theatervoorstelling, bezorgen we jonge patiëntjes een moment om bij weg te dromen. Ze krijgen echt het gevoel naar het theater te gaan, voelen zich verbonden met het live optreden en zijn op dat moment ook niet bezig met hun behandeling." vertelt Sofie Salu, Coördinator van het Fonds Kunst voor het Kinderziekenhuis, UZ Leuven De voorstelling ‘Moenieworrienie’ van Collectief Verlof ‘Moenieworrienie’ is Zuid-Afrikaans voor ‘je moet je geen zorgen maken’. En laat dat nu net zijn wat de 4 personages in deze voorstelling veel te veel doen. De voorstelling vertelt het verhaal van de lange tocht die ze samen afleggen. Hoe elk individu ook een deeltje is van een groep en hoe ze gek worden van elkaar, maar tegelijk ook zorgen voor elkaar. ‘Moenieworrienie’ is een beeldende en fysieke voorstelling, geïnspireerd op elementen van slapstick. Zowel voor de personages als het publiek is het een verrassende tocht met pieken en dalen, waardoor je op het puntje van je stoel komt te zitten. Collectief Verlof maakt met ‘Moenieworrienie’ een energieke en ontwapenende voorstelling over identiteit, vriendschap, en durven gaan voor je dromen. Het livestreamaanbod van Cultuurconnect Cultuur- en gemeenschapscentra kunnen intekenen op een voorstelling uit het aanbod van Cultuurconnect om die te livestreamen naar een of meerdere zorginstellingen uit de regio. Ze krijgen daarbij de nodige ondersteuning en begeleiding. Cultuurconnect deelt de kennis en ervaring uit eerdere experimenten om het publiek zo goed mogelijk te bedienen.