Limburgse rappers van AMN zijn populair in Oost-Europa

Kan jij ook moeilijk kiezen welke bands je zeker wil zien op Pukkelpop? Onze journalisten en verslaggevers ter plekke wijzen je graag een weg door de uitgebreide line-up! Vandaag geven we u de top 5 van onze journalist Margo Ombelets: The xx (DONDERDAG - MAIN STAGE - 00:30 - 02:00) “Pure magie. Meeslepende songs, veelzeggende lyrics, maar nog het belangrijkst van al: de geweldige band tussen frontvrouw Romy Madley Croft en frontman Oliver Sim. Ze voelen elkaar perfect aan. Let ook op de coole dansmoves van Sim. Geweldig hoe hij helemaal in de muziek kan opgaan.”Tamino (VRIJDAG – LIFT) “De jonge Antwerpenaar met Egyptische roots won de Nieuwe Lichting van Studio Brussel met het wondermooie ‘Habibi’. In mei kwam z’n EP uit, en trad hij op in Café Café in Hasselt. Live is de immer bescheiden Tamino nog 10 keer beter: denk aan een kruising tussen Jeff Buckley en Bazart. Leuk weetje: z’n 17-jarige broer maakte de clip voor mijn lievelingsnummer van de EP ‘Cigar’”Mura Masa (DONDERDAG - DANCE HALL - 21:50 - 22:50) “Dansen, dansen, dansen! Op Mura Masa kan je onmogelijk stil blijven staan. De 21-jarige Brit werkte al samen met A$AP Rocky, Wu-Tang Clan, Christine And The Queens, Jamie Lidell, Desiigner en nog een lange waslijst met bekende namen. Stuk voor stuk hits waar je breedlachend op kan gaan.”Solange (DONDERDAG - MAIN STAGE - 20:50 - 21:50) “Zeg nooit ‘de zus van Beyoncé’ tegen Solange. Met haar laatste album ‘A seat at the table’ bewijst ze dat ze haar plek aan de tafel meer dan verdient. De r&b- en soul-zangeres maakt ingetogen song met groovy klanken, ingezongen door een dijk van een stem. Dour moest ze last-minute afzeggen, laten we hopen dat haar stemproblemen niet weer de kop opsteken.”London Grammar (VRIJDAG - MAIN STAGE - 20:45 - 21:45) “Oh Woman, Oh Man. Met hun nieuw album ‘Truth is a beautiful thing’ legt London Grammar de lat hoog. En Hannah Reid. Wat een stem!”