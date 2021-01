Limburgse schapenhouder staat regelmatig oog in oog met wolven: "Zijn niet tegen de wolf maar willen meer steun van overheid"

Het noodopvangcentrum voor asielzoekers in Leopoldsburg blijft langer open. Dat heeft het college van burgemeester en schepenen gisteren beslist op vraag van staatssecretaris voor Asiel en Migratie Sammy Mahdi (CD&V). Het opvangcentrum in Kwartier Moorslede zal nog tot en met 31 juli 2022 onderdak bieden aan asielzoekers. Wel zal het aantal bewoners worden afgebouwd. In september 2019 kwamen de eerste asielzoekers toe in het noodopvangcentrum in Leopoldsburg. Het tijdelijk opvangcentrum zou minimaal 12 en maximaal 18 maanden open blijven. Momenteel worden er 500 bewoners opgevangen. In februari 2021 zal de akte van aankoop van het kwartier Moorslede verleden worden. Daardoor wordt de gemeente Leopoldsburg terug eigenaar van een deel van de terreinen waarop het asielopvangcentrum gelegen is, waaronder het centrale gebouw. De gemeente kreeg de vraag om deze terreinen nog langer ter beschikking te stellen. Fedasil heeft namelijk, mede door de uitbraak van het coronavirus, noodgedwongen zijn werkwijze moeten aanpassen. Afbouwscenario Wel werden er concrete afspraken gemaakt rond de afbouw van het asielcentrum. Zo zal vanaf maart 2021 de capaciteit van het noodopvangcentrum afgebouwd worden van 500 naar 300 bewoners. Het is de bedoeling dat de kinderen en de (jong)volwassenen die onderwijs volgen hun schooljaar kunnen afmaken. De streefdatum om tot 300 bewoners te komen ligt bijgevolg op 1 augustus 2021. Er zullen in deze periode dan ook een aantal containers weggenomen worden. Tussen 1 augustus 2021 en 31 juli 2022 zal de capaciteit van 300 bewoners behouden blijven. Ook hier werd de einddatum gekozen in functie van de kinderen die het schooljaar 2021 – 2022 afwerken in Leopoldsburg. Doorverkoop Na de aankoop van Moorslede zal de gemeente Leopoldsburg delen van het domein doorverkopen. De nieuwe eigenaar zal het terrein wel pas vanaf 1 september 2022 in gebruik kunnen nemen. Na de sluiting op 31 juli zal de maand augustus nog gebruikt worden om het centrum af te breken.