Limburgse schapenhouders liggen wakker van blauwtong

- Het onderzoek naar de geschorste leerkrachten van de Sportschool in Hasselt loopt vertraging op en zal nog maanden in beslag nemen. De klokkenluider verschijnt op 26 oktober voor de raad van bestuur. - Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir weigert het klooster van Opgrimbie te regulariseren. Daarmee komt na 30 jaar het einde in zicht van een Limburgse kwestie die het koningshuis in nauwe schoentjes bracht.- Limburg is het beu. Meer dan twintig sociale organisaties starten een actie tegen de afbraak van het openbaar vervoer in onze provincie. - Racing Genk staat mee aan de leiding in de Conference League Poule. We hebben een verslag van Niels Christiaens uit Servië. - En wat doet een visser als hij moet kiezen tussen zijn trouwfeest en het wereldkampioenschap vissen? We komen het te weten op het Benelux Kampioenschap Karpervissen aan de Paalse Plas.