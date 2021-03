Limburgse scholen vragen om leerkrachten prioritair te vaccineren

Na de vaststelling van een aantal COVID-19 besmettingen sluiten basisschool VBS Trudo en VBS Den Dries in Riemst. Dit werd beslist in nauw overleg tussen de gemeentelijke crisiscel, schooldirecteur Leo Jans, het Agentschap Zorg en Gezondheid en artsen van het Vrij CLB en de lokale Eerstelijnszone ZOLim. De preventieve sluiting en het overschakelen naar afstandsonderwijs gebeurt zeker t.e.m. vrijdag 26 maart 2021. Vandaag worden de klassen 2A/1B en 3AenB al een eerste keer op corona getest, samen met het volledige lerarenkorps van de twee vestigingen. Alle overige schoolkinderen blijven ook preventief thuis in quarantaine en nemen niet deel aan buitenschoolse activiteiten (hobby’s, academie, sport …). Op donderdag 25 maart gebeurt er een tweede testronde. Alle leerlingen en leerkrachten van beide vestigingen worden dan in VBS Den Dries uitgenodigd en getest. Na het overlopen van de testresultaten wordt de situatie op vrijdag 26 maart geëvalueerd."Na het vaststellen van meerdere besmettingen evalueerden we de situatie met onze partners bij Zorg en Gezondheid, het Vrij CLB en de Eerstelijnszone ZOLim. We vinden het belangrijk om erg voorzichtig op te treden, ook met het oog op de nieuwe virusvarianten van COVID-19 die er circuleren. Om het uitdeinen van de clusterbesmetting in te dijken en de situatie onder controle te kunnen houden, lassen we nu een rustpauze in. We houden alle schoolkinderen preventief 10 dagen thuis in quarantaine en zetten een groepstesting op in de scholen. Dit gebeurt in samenwerking met de Eerstelijnszone ZOLim," vertelt burgemeester Mark Vos."Ik benadruk dat we deze beslissing preventief nemen om elk risico op verdere verspreiding in te dijken. De veiligheid van de leerlingen en het schoolpersoneel is voor ons prioritair. Alle ouders worden persoonlijk opgebeld door de klasleerkracht om de situatie en de volgende stappen uit te leggen. We begrijpen dat vele ouders hun gezinsplanning moeten aanpassen maar deze bijkomende preventieve maatregelen, de sluiting, quarantaine en testing van deze 2 scholen, zijn noodzakelijk om de verdere verspreiding van coronavirus tegen te gaan", besluit burgemeester Mark Vos.