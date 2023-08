Limburgse scouts weer veilig na tyfoon-alarm op Wereldjamboree in Zuid-Korea

door Luc Moons

De evacuatie van de Belgische scouts, die deelnemen aan de Wereldjamboree in Zuid-Korea is zo goed als afgerond en zonder problemen verlopen. De Belgen zijn in veiligheid nadat er tyfoon-alarm geslagen was. In bussen zijn ze tijdig kunnen ontkomen en overgebracht naar nieuwe kampplaatsen, voornamelijk in de buurt van de hoofdstad Seoel. De tyfoon Khanun is intussen afgezwakt tot een tropische storm. Het is Hasselaar Jasper Hulsmans die aan het hoofd staat van de Belgische delegatie en de ontruimingsoperatie mee in goede banen heeft geleid. "De Belgische scouts, waaronder ook veel Limburgers, houden de jamboreesfeer erin", zo verzekert hij ons vanuit Zuid-Korea.