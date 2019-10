Limburgse slagers promoten eigen vlees in tijden van almaar meer vegetariërs en veganisten

De dienstencheques worden duurder. Niet in aanschaf, maar de Vlaamse regering verlaagt de fiscale aftrekbaarheid van 30 naar 20 procent. De maatregel moet 75 miljoen euro opleveren. De impact zal kleiner zijn dan gevreesd, klinkt het bij Het Poetsbureau in Beringen, de snelste groeier op de markt van de dienstencheques in Vlaanderen. De aanbieders van dienstencheques hielden rekening met een grotere ingreep. De kritiek is dat het een zwaar gesubsidieerde sector is, maar dankzij het systeem is het zwartwerk in de sector wel teruggedrongen.