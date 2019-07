Nu beslist is dat de F-16's in Kleine-Brogel vervangen gaan worden door de hypermoderne en dure F-35 moet de vliegbasis in Peer ook uitgerust worden om die nieuwe gevechtsvliegtuigen te beveiligen en te parkeren. Samen met de andere basis in Florennes wordt daar 275 miljoen euro voor uitgetrokken. Los van de vraag of het echt nodig was om 3,8 miljard euro te betalen voor 34 nieuwe gevechtsvliegtuigen is dit goed nieuws. Het verankert de militaire werkgever in onze provincie. Bovendien zijn de investeringen openbare aanbestedingen. Een opportuniteit voor de Limburgse economie.