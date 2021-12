Limburgse sterrenrestaurants volgeboekt op oudejaarsavond: zo bereidt sterrenchef Alex Clevers zich voor

Het was een stormloop vandaag op de vuurwerkwinkels in onze provincie. Veel Nederlanders die door de lockdown in eigen land niet aan hun trekken komen, maar massaal veel Duitsers ook in Maaseik. Duitsers mogen in eigen tuin vuurwerk afsteken, maar er is een verbod op de verkoop. Lange rijen in ons land tot gevolg.