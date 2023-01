De aanslagen met vuurwerkbommen in Maasmechelen en in Brasschaat, zijn aan elkaar gelinkt. De politie heeft ook 6 daders gearresteerd intussen. Een 19-jarige man uit Maasmechelen en zijn Nederlandse vriendin, nog twee meerderjarigen en twee minderjarigen zijn aangehouden. Afgelopen week werd Maasmechelen opgeschrikt door twee aanslagen met vuurwerkbommen. Het voorbije weekend werd er een aanslag gepleegd te Brasschaat, waarbij een 19-jarige man uit Maasmechelen en zijn 18-jarige vriendin uit Nederland werden aangehouden. LinkDe speurders legden al snel een link tussen deze feiten. Dankzij de samenwerking tussen Politie Lanaken-Maasmechelen en de FGP Limburg en FGP Antwerpen konden de verdachten van alle drie de aanslagen geïdentificeerd worden. HuiszoekingenEr werden drie huiszoekingen uitgevoerd in Lanaken, Maasmechelen en Dilsen-Stokkem. Daarbij werden heel wat materiële elementen aangetroffen die de verdachten aan deze feiten konden linken. Bij de feiten bleken onder andere twee minderjarigen betrokken te zijn. GevangenisVandaag worden beide minderjarige verdachten voor de Jeugdrechter in Tongeren geleid voor de feiten, zowel in Antwerpen en in Maasmechelen. De meerderjarige verdachten werden gisteren reeds aangehouden door de onderzoeksrechter te Antwerpen voor de feiten gepleegd te Antwerpen en overgebracht naar de gevangenis. OnderzoekHet onderzoek loopt verder. Het is niet uit te sluiten dat er in de nabije toekomst bijkomende aanhoudingen verricht worden. Op dit moment is er nog steeds nauw overleg tussen de betrokken politiediensten. Bekijk: