*In Bree heeft een vrouw drie dagen gewond in haar huis gelegen. Vrienden, die haar kwamen ophalen voor een uitstap, ontdekten haar na hulpgeroep. De toestand van de vrouw is stabiel.*Noodweer en zware sneeuwval zorgen voor ongeziene chaos in de Alpen. In deze uitzending spreken we met Limburgse toeristen die vastzitten.*In Kuringen valt een gewonde bij de ontploffing van een elektrische step. Eén appartement is tijdelijk onbewoonbaar.*Ook Limburgse bedrijven voelen nu al de gevolgen van de tariefheffingen van de Amerikaanse president Trump.*En is het ultieme bewijs van buitenaards leven gevonden? We leggen de vraag voor aan de Cosmodrome in Genk.