Limburgse torenklimmers tonen spectaculaire beelden van hun illegale klim op de dom van Keulen: ''Wij gaan dit blijven doen''

- Burgemeester Dirk De Vis ligt niet wakker van de commotie die hij heeft veroorzaakt door exhibitionisme in zijn gemeente te relativeren. Hij bood eerder wel zijn excuses aan, maar in een gesprek met onze redactie is hij zich van geen kwaad bewust - De man die in Diest een ACV-bediende doodschoot omdat hij kwaad was op de vakbond, liep al vier maanden rond met een vuurwapen op zak - De rel rond de Hasseltse trouw van Fouad Belkacem wordt groter. De haatprediker die door een schepen in de gevangenis van Hasselt is getrouwd, is nu bigamist - En in het Natuurhulpcentrum in Opglabbeek worden twee totaal verwaarloosde beren opgevangen die hun hele leven sleten als entertainment voor hotelgasten in Albanië