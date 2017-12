Limburgse trainer van Dessel is klaar voor topper tegen Lommel

In de beker van België volleybal heeft tweedeklasser Avoc Achel niet kunnen stunten tegen Noliko Maaseik. Achel ging in de heenwedstrijd van de halve finale met 0-3 onderuit. Noliko staat zo met één been in de bekerfinale. Voor de Noord-Limburgers uit Achel geniet de competitie in de Liga B alle aandacht.