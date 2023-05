Limburgse Turken aan Trixxo Arena duimen massaal voor Erdogan

door Margo Ombelets

In de Trixxo Arena werd er vandaag weer gestemd voor de Turkse verkiezingen. Het was redelijk druk, maar een overrompeling als in de eerste ronde, blijft voorlopig uit. Er is een tweede beslissende ronde nodig omdat noch Erdogan, noch zijn tegenkandidaat Kilicdaroglu een meerderheid haalde. In Hasselt stemmen de meeste Limburgse Turken op Erdogan. En dat blijkt ook in de rest van ons land, want nergens anders in Europa is de huidige Turkse president zo populair als hier: 7 op de 10 Belgen stemt op Erdogan.