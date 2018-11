Limburgse Turken supporteren voor Besiktas

Om vijf voor zeven vanavond speelt Racing Genk zijn vierde groepswedstrijd in de Europa League. Dan krijgt het de Turken van Besiktas over de vloer. In Besiktas speelde Genk een geweldige wedstrijd, de spelers kregen zelfs applaus van de thuissupporters. "Als Racing Genk vanavond wint, staan ze met één been in de volgende ronde. Dat zou een Europese overwintering betekenen," vertelt sportjournalist Niels Christiaens.