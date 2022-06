"Thermische energie zal onze industrie helpen om hun CO2-uitstoot te verlagen. Maar zal in de toekomst ook gebruikt worden om steden en gemeenten te verwarmen." Dat zegt Peter Vandeurzen van Azteq in De Toekomstfabriek, ons magazine over innovatie in de Limburgse bedrijfswereld. Het bedrijf uit Genk heeft een techniek ontwikkeld om met paraboolspiegels water of olie op te warmen tot hoge temperaturen. Vooral voor industriële toepassingen is het een duurzaam alternatief voor gas.