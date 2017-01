Limburgse voedingsdeskundigen schrijven dieetboek voor mama's

Na de vooruitgeschoven single 'Bimbo Van Het Jaar' komt MEURIS met een nieuw nummer, in aanloop van 'Vigilant', het album dat over enkele weken verschijnt. 'In De Rij Voor Soep' past in het rijtje van uiterst maatschappelijke songs die op de nieuwe plaat te horen zullen zijn. Nummers zoals 'Oud Links' en 'Maraboet' slaan inhoudelijk spijkers met koppen, en ook 'In De Rij Voor Soep' laat aan duidelijkheid niets te wensen over. Het is een treffende observatie van een fenomeen dat ongepast zou moeten zijn in een land dat zichzelf fier op de borst slaat als het gaat over welvaart en rijkdom: de steeds toenemende groep mensen die jaar na jaar hun toevlucht moeten zoeken tot voedselbedeling en onderdak. Een ernstig thema voor een lied, maar wel verpakt in een opvallend catchy nummer met toeters en bellen - radiovriendelijk tot en met, zoals dat heet. Beluister het hier:.embed-container { position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden; max-width: 100%; } .embed-container iframe, .embed-container object, .embed-container embed { position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; }