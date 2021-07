Limburgse vrijwilligers willen op 1 september school laten opengaan in zwaar getroffen Pepinster

- Nergens anders in ons land raakten zo weinig mensen besmet met corona als in Limburg. En nergens anders was de overlevingskans van corona-patiënten aan een beademingsmachine zo groot als in de Limburgse ziekenhuizen. Dat blijkt uit cijfers die onze redactie kon inkijken. - We hebben schokkende beelden van de enorme ravage die vandaag achterblijft na de overstroming in Pepinster. Limburgse vrijwilligers willen bij de start van het nieuwe schooljaar op 1 september hier een nieuwe school openen.- De afgelasting van Pukkelpop is een zware dobber voor een tentenbouwer uit Lommel.- De uitbater van Dagbladhandel Hilde in Leopoldsburg vindt dat de gangsters die haar zaak overvielen ervanaf komen met een milde straf.- En in de Luminus Arena kunnen morgen voor het eerst in negen maanden 5000 abonneehouders supporteren voor Racing Genk. Met een volledig fitte kern mikt Genk in de eerste thuismatch op een zege tegen Oostende.