De politie Carma heeft vrijdagavond een 38-jarige man uit Houthalen-Helchteren gearresteerd in de Pastorijstraat in Houthalen. De dertiger had drugs op zak en probeerde te vluchten van een politiecontrole. Vrijdagavond rond 23u00 merkte de politie Carma in de Pastorijstraat een auto op, die aan hoge snelheid wegreed. De politie deed de bestuurder stoppen voor een controle, maar de 38-jarige man uit Houthalen-Helchteren sloeg tijdens de controle te voet op de vlucht. Onderweg gooide hij een zak met drugs weg. Na een korte achtervolging kon de man gearresteerd worden. De drugs werden in beslag genomen. De dertiger werd voor verhoor meegenomen naar het politiekantoor. Zaterdag werd hij voorgeleid bij de onderzoeksrechter en die besloot de man aan te houden.