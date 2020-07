- Het parket Limburg daagt 18 studenten voor de rechter na een dodelijke studentendoop. De raadkamer doet daarover uitspraak op 4 september. De studenten riskeren celstraffen tot 10 jaar.- Na de tweede coronagolf komt de derde. Het coronavirus is niet weg voor de zomer van 2021. Dat zegt biostatisticus Geert Molenbergs in ons middagnieuws.- Terwijl wij hier midden in de coronacrisis zitten, heeft China, waar het virus voor het eerst gerapporteerd werd, de situatie veel beter onder controle. Dat zegt een Peltenaar die er al 16 jaar woont.- De helft van de nieuwe coronapatiënten in Beringen is jonger dan 30 jaar. De les die de tweede coronagolf ons leert, is dat niemand veilig is voor het virus.- En het wordt eindelijk zomer met morgen naar verwachting 36 graden in Limburg. De openlucht zwembaden zijn er klaar voor.