IT-bedrijf Cegeka heeft, voor het eerst in haar 32-jarige bestaan, een omzet van meer dan 1 miljard euro gerealiseerd. Een mijlpaal voor het Limburgse familiebedrijf, dat digitale oplossingen biedt aan bedrijven, overheden en ziekenhuizen. Na een overname in 2023 in de Verenigde Staten is het bedrijf intussen ook een wereldspeler geworden. Een reeks investeringen in nieuwe technologieën moet deze groei de komende jaren voortzetten. En sinds kort is Cegeka ook hoofdaandeelhouder van TV Limburg.