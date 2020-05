Limburgse ziekenhuizen willen meer coronasteun

Het Ziekenhuis Oost-Limburg in Genk stelt in de maand mei iedere dinsdag een exclusief live-concert ter beschikking van hun patiënten en personeel. Het gaat om intieme, akoestische concerten van een halfuur. Het ZOL neemt de sessies op in de woonkamer van de artiesten. Vandaag is het de beurt aan indierockband Portland. Hier kan u meegenieten van het nummer ‘Lucky Clover’.