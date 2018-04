Little Waves festival in Genk blijft groeien

Zaterdag vindt in de Hasseltse Ethias Arena "I Love The 90's" plaats, de grootste ééndagsparty van de jaren negentig in Europa. Het evenement is met 20.000 bezoekers nagenoeg uitverkocht. En hoewel er vooral muziek uit de jaren negentig wordt gedraaid, is het een feest voor jong en oud. Het beste bewijs: de 88-jarige grootmoeder van de Limburgse DJ Ward die komende zaterdag haar kleinzoon komt aanmoedigen op het evenement.