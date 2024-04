Tongeren en Bilzen krijgt dan toch een OverKop-huizen bij. Vlaams minister van Welzijn Hilde Crevits (cd&v) voorziet daarvoor extra middelen. In een OverKop-huis kunnen jongeren tot 25 jaar deelnemen aan activiteiten of terecht voor professionele therapeutische hulp. Daarmee heeft Limburg vanaf nu 6 OverKop-huizen.De twee nieuwe filialen zijn erkend door Vlaams minister van Welzijn Hilde Crevits (cd&v). Eerder bleek dat er geen middelen waren voor de twee extra filialen.“Elke jongere zou een OverKop-huis in zijn of haar buurt moeten hebben. We zien dat duizenden jongeren elk jaar over de vloer lopen bij OverKop, de laagdrempelige werking slaat aan," zegt de minister nu.Wanneer jongeren daar nood aan hebben of wanneer zij zich even wat minder voelen, vinden jongeren in een Overkop-huis in de eerste plaats een luisterend oor. Als ze meer gespecialiseerde hulp nodig hebben, dan kan er vanuit OverKop bijgeschakeld worden. Dat kan bijvoorbeeld gaan over een gesprek met een psycholoog die hiervoor naar het OverKop-huis komt. Verder vinden er ook laagdrempelige activiteiten plaats.In Limburg zijn er nu 14 Overkop-huizen: Genk Bree Beringen Peer Pelt Lommel Hasselt Sint-Truiden Houthalen-Helchteren (nieuw sinds 2024) Heusden-Zolder (nieuw sinds 2024) Maasmechelen (nieuw sinds 2024) Lanaken (nieuw sinds 2024) Tongeren (nieuw) Bilzen (nieuw)Zie ook: Geen budget voor OverKop-huizen in Tongeren en Bilzen (16/02/2024)Foto: Belga