"Het is nu belangrijk dat we de bladzijde omdraaien." Dat zegt Vlaams minister Lydia Peeters na het schouwspel van de afgelopen dagen in de Vlaamse regering. Gisteren bond de CD&V dan toch in en dus kan minister-president Jan Jambon deze namiddag om twee uur zijn Septemberverklaring afleggen. "Daar zit heel wat in om de facturen van de mensen te verlagen," zegt Lydia Peeters in een interview met onze redactie. "Er is de jobbonus, er zijn de tussenkomsten in de energiefacturen." Voor Openbare Werken krijgt de minister 285 miljoen euro extra. Dat is nodig omdat de kosten voor bouwwerken fors gestegen zijn en blijven stijgen.