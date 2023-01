Politieke waarnemers zien in haar een nieuwe partijvoorzitter, de volgende minister-president van Vlaanderen of een vice-premier in de federale regering. De Morgen noemt haar de nieuwe keizerin van het Vlaams nationalisme. Zuhal Demir is klaar voor de absolute top in de politiek. Dat zijn de superlatieven na de nieuwjaarsreceptie van N-VA in Mechelen, waar Demir de grote ster was. Het was in de zaal met 5000 militanten aanschuiven voor een selfie met haar. "Met Zuhal Demir hebben we in Limburg een goudhaantje in huis, iemand die op het nationale toneel voor onze provincie echt het verschil kan maken", klinkt het bij de Limburgse N-VA-kopstukken Frieda Brepoels en Steven Vandeput.