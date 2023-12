- De ziekenhuizen liggen vol met jonge mensen met een longontsteking. De piek van luchtwegaandoeningen valt dit jaar uitzonderlijk vroeg.- In Lummen komt een vijftiger om het leven nadat hij met zijn bestelwagen tegen een boom klapt.- De winterprik was van korte duur. We krijgen warmere temperaturen maar ook weer veel regen.- In Hasselt is de toren van de basiliek ontmanteld. Het bouwwerk is rot en vormde een gevaar voor de omgeving.- En we gaan live naar de Academiezaal in Sint-Truiden waar we met Rick de Leeuw vooruitblikken op het Sinterklaasdictee dat morgenavond live wordt uitgezonden op TV Limburg.