Wie dit jaar het asbestdak van een loods of stal vernieuwt en vervangt met zonnepanelen, mag rekenen op een premie. Dat maakt minister van Energie Zuhal Demir bekend. Ze hoopt zo een asbestveilig en klimaatneutraal Vlaanderen te realiseren. Vlaanderen telt meer dan 350.000 niet-residentiële gebouwen, zoals loodsen en stallen, die veel asbest bevatten, maar waarvan heel wat eigenaars de interessante investering in zonnepanelen uitstellen omdat er een verbod is op de plaatsing van zonnepanelen op asbestdaken. Daarom komt Vlaams minister van Energie Zuhal Demir met een tijdelijke premie voor wie dit jaar initiatief neemt om zijn asbestdak te saneren en om te vormen naar zonnedak. "In het belang van de gezondheid van alle Vlamingen moeten asbestdaken zo snel mogelijk verdwijnen. Tegelijk moeten we dat momentum aangrijpen om ook maximaal investeringen in hernieuwbare energie te bekomen. Dat doen we met dit initiatief op een verstandige manier, zonder in oversubsidiëring te vervallen", zegt Demir. 23 miljoen euroOmdat een ‘asbestveilig’ en ‘klimaatneutraal’ Vlaanderen een grote uitdaging is die niet op zich kan laten wachten, voorziet de Vlaamse Regering in financiële ondersteuning in de vorm van een tijdelijke premie. Wie voor 31 december 2022 initiatief neemt om zijn asbestdak te saneren en om te vormen tot een zonnedak, kan rekenen op een premie van 12 euro/m² als hij aan de voorwaarden voldoet. In totaal is hiervoor 23 miljoen euro vrijgemaakt. Vlaanderen treedt daarmee in de Nederlandse voetsporen van de subsidieregeling 'Asbest eraf, zon erop' van enkele Nederlandse provincies. Minder asbest, meer hernieuwbare energieVlaams minister van Omgeving en Energie Zuhal Demir ziet verschillende voordelen: "Minder asbest en meer hernieuwbare energie. Met dit initiatief bekomen we het beste van beide werelden. Dat eigenaars hiermee de kans krijgen om zonder oversubsidiëring van een probleemdak een dak vol milieuwinst te maken, stemt mij uiteraard tevreden. Als het volledige budget opgebruikt wordt, kunnen we een extra oppervlakte bijna 2 miljoen m² gesaneerde asbestdaken bekomen en een bijkomend vermogen van ongeveer 40 MW aan zonnepanelen. Of om het visueel voor te stellen: 300 extra voetbalvelden aan gesaneerde daken en 30 voetbalvelden vol zonnepanelen, dat vind ik een sterk dubbel doel voor één maatregel." Hoe de premie aanvragen?Deze asbest- en PV-premie niet-verwarmde gebouwen geldt uitsluitend voor eigenaars van niet-verwarmde niet-woongebouwen die hun dak in 2022 asbestvrij maken en voor eind 2024 zonnepanelen leggen. De nieuwe zonnepanelen moeten minstens 10% van het gesaneerde dak bedekken. De premieaanvraag kan bij Fluvius ingediend worden vanaf 1 april 2022 tot uiterlijk 31 maart 2023. Een offerte voor de asbestverwijdering en de asbestafvoer en een betalingsbewijs van het voorschot, die allebei in 2022 gedateerd zijn, volstaan daarvoor. Voor eigenaars van woongebouwen was er al een eenmalige investeringspremie tot 1.500 euro voor nieuwe zonnepaneelinstallaties en een premie voor asbestverwijdering.