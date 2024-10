Iris Tuijaerts uit Lommel is 24 en een donorkind. Ze is op zoek naar informatie over haar vader. Omdat spermadonoren volgens de Belgische wet anoniem zijn, heeft ze een rechtszaak aangespannen. Het Grondwettelijk Hof heeft haar nu in het gelijk gesteld. De huidige wet is ongrondwettig, luidt het. Donorkinderen hebben recht om te weten wie hun biologische ouders zijn. De wetgever krijgt van het Hof tot juni 2027 om de wet aan te passen.