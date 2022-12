- Het Lanakense bedrijf Ceriter helpt Parkinson-patiënten uit hun rolstoel met hun slimme inlegzool. En dat is een wereldprimeur. Na vier jaar onderzoek is het product bijna klaar om in de markt te zetten.- Goed nieuws voor baby Mila. Het ziekenfonds betaalt de operatie van het kankerpatiëntje in Duitsland terug. De 100.000 euro die werd ingezameld wordt geschonken aan goede doelen die kinderen met kanker helpen. - Het aantal agressiegevallen tegen het personeel van De Lijn blijft toenemen. Minister Lydia Peeters neemt daarom maatregelen om de veiligheid te verhogen.- In Tessenderlo is een kinderopvang geschorst door het Agentschap Opgroeien. De betrokken ouders tekenen beroep aan tegen de beslissing. - En door de aanhoudende vrieskou neemt de bouwsector maatregelen. Want metselen en beton storten gaat simpelweg niet als het vriest.