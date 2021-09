"We zijn wel degelijk een club met ambitie, maar jonge spelers opleiden zit in ons dna en jeugdige fouten kosten ons regelmatig punten." Woorden van Lommel SK-trainer Peter van der Veen. Hij reageert in TVL Sportcafé op de kritiek dat Lommel sinds de overname van de City Football Group, met het grote Manchester City als vlaggenschip, geen ambitie toont maar enkel geïnteresseerd is in jonge spelers opleiden en doorverkopen.