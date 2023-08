Slecht nieuws voor de fans van Florence + the Machine want de Britse band heeft hun optreden van zondagavond geannuleerd. Het is frontvrouw Florence Welch die moet afhaken omwille van medische redenen. Pukkelpop heeft ondertussen al voor vervanging gezorgd. De Belgische band Balthazar zal invallen op de Main Stage. De groep had eigenlijk een voorlopige pauze ingelast zodat de bandleden zich konden toeleggen op hun soloprojecten. Dat zal dus nog even moeten wachten.