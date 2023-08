Ondanks de Pukkelpopdrukte in Kiewit blijft het erg kalm in de binnenstad van Hasselt. Alle hotels zijn wel volgeboekt met Pukkelpopgangers, maar in het centrum hebben horeca en andere ondernemingen weinig omhanden. Kledingwinkels die deze zondag opendeden, hadden niet veel klanten. Andere jaren durven Pukkelpoppers de rest van Hasselt al eens te verkennen. Deze editie is dat niet het geval en blijven de festivalgangers weg uit de binnenstad.