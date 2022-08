Pukkelpop neemt een verschroeiende start. De festivalgangers hebben er dan ook drie jaar op moeten wachten. Er is massaal veel volk op de festivalweide en er zijn opvallend veel jongeren die voor de eerste keer in hun leven naar Kiewit afzakken. En opvallend: nooit eerder maakten zoveel Limburgse artiesten het mooie weer op Pukkelpop. Dat blijkt ook uit de live uitzending die TV Limburg maakt in een studio op de festivalweide. We blikken eerst even terug op de afgelopen uren.